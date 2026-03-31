Военные Южной группировки войск за прошедшие сутки поразили 60 блиндажей и укрытий с боевиками Вооружённых сил Украины.
Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра Южной группировки Вадим Астафьев.
По его словам, на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях войска беспилотных систем уничтожили 19 антенн связи и беспилотников, два наземных робототехнических комплекса, поразили пять пунктов управления БПЛА, а также 60 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ.
Ранее стало известно, что подразделения группировки войск «Восток» в ходе освобождения населённого пункта Луговское в Запорожской области уничтожили более двух взводов ВСУ.