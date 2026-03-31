Группы без виз: Индия изучает предложение России о поездках до 21 дня

Индия продолжает рассматривать предложение России о введении безвизового режима для туристических групп. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко по итогам консультаций в Нью-Дели.
По его словам, российская сторона рассчитывает на скорое принятие решения. Речь идет о соглашении, подготовленном Москвой, которое предусматривает поездки без виз для организованных групп численностью от 3 до 50 человек.
Предлагаемый срок пребывания — до 21 дня. Механизм предполагает оформление поездок в рамках туристических групп.
Инициатива обсуждается на фоне роста туристического обмена между странами. По данным торгового представительства России в Нью-Дели, в 2025 году объем поездок между Россией и Индией достиг 143 тыс., увеличившись на 15% по сравнению с предыдущим годом.
Консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран прошли в Нью-Дели и были посвящены вопросам двустороннего сотрудничества, включая развитие туристических связей.
