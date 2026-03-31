Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД выступил с обращением к россиянам: это касается поездок за границу

МИД призвал россиян отказаться от поездок в недружественные страны.

Источник: Комсомольская правда

В российском министерстве иностранных дел России порекомендовали россиянам воздержаться от поездок в страны, которые имеют с США договоры о выдаче. Об этом пишет РИА Новости.

«Рекомендуем не выезжать в страны, связанные с Вашингтоном договорами о выдаче, а также избегать, по мере возможности, поездок в любые недружественные юрисдикции», — сказал источник в министерстве.

В то же время российское ведомство посоветовало россиянам воздержаться от поездок в пять стран Ближнего Востока с туристическими целями до окончания активных боевых действий в регионе. При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт накануне сообщила, что Вашингтон планирует заключить сделку с Тегераном до 6 апреля.

Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что около 12 тыс. россиян покинули зону конфликта на Ближнем Востоке.

