Руденко: поставки российской нефти в Индию увеличились

«Наши индийские друзья действительно рассматривают этот период, начавшийся с 12 марта, как возможность восполнить те запасы [энергоносителей], которые были истощены», — сказал он.
«Речь идет о спотовых поставках, на судах, которые вышли в море до 12 марта. Нефть продается по рыночной цене», — уточнил замглавы МИД РФ.
По его словам, «сейчас нефть нужна многим странам». «И это касается не только Индии, но и других государств Юго-Восточной Азии. Недавно танкеры с российской нефтью, по сообщениям СМИ, заходили на Филиппины, есть потребность и в других странах», — добавил он.
Ранее Минфин США снял санкции с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из РФ, загруженных на суда до 12 марта. Опубликованная Управлением по контролю за иностранными активами этого ведомства генеральная лицензия разрешает такие операции до 11 апреля.