Руденко: поставки российской нефти в Индию увеличились

Речь идет о спотовых заказах, отметил замглавы МИД.

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 марта. /ТАСС/. Индия в период снятия санкций США с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из РФ нарастила поставки российской нефти, речь идет о спотовых заказах. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко по итогам российско-индийских межмидовских консультаций в Нью-Дели.

«Наши индийские друзья действительно рассматривают этот период, начавшийся с 12 марта, как возможность восполнить те запасы [энергоносителей], которые были истощены», — сказал он.

«Речь идет о спотовых поставках, на судах, которые вышли в море до 12 марта. Нефть продается по рыночной цене», — уточнил замглавы МИД РФ.

По его словам, «сейчас нефть нужна многим странам». «И это касается не только Индии, но и других государств Юго-Восточной Азии. Недавно танкеры с российской нефтью, по сообщениям СМИ, заходили на Филиппины, есть потребность и в других странах», — добавил он.

Ранее Минфин США снял санкции с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из РФ, загруженных на суда до 12 марта. Опубликованная Управлением по контролю за иностранными активами этого ведомства генеральная лицензия разрешает такие операции до 11 апреля.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше