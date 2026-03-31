Доцент Балынин объяснил, когда размер больничного пособия может быть снижен

Игорь Балынин, доцент Финансового университета при правительстве России, объяснил в беседе с RT, что законодательно установлены три причины для снижения пособия по временной нетрудоспособности.
По его словам, к ним относится нарушение застрахованным лицом без уважительных причин в период временной нетрудоспособности режима, предписанного лечащим врачом.
«Неявка застрахованного лица без уважительных причин в назначенный срок на врачебный осмотр или на проведение медико-социальной экспертизы, заболевание или травма, наступившие вследствие опьянения или действий, связанных с таким опьянением», — перечислил специалист.
Балынин объяснил, что в первых двух случаях снижение размера пособия осуществляется со дня возникновения такого нарушения, а в третьем случае — с первого дня временной нетрудоспособности.
«С даты снижения пособия по временной нетрудоспособности его размер будет выплачен в минимальном размере: МРОТ в расчёте на полный календарный месяц», — заключил эксперт.
