Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о готовности оказывать военную помощь другим странам вызвали критику со стороны отдельных экспертов. Об этом сообщает ТАСС.
Американский политолог Гарланд Никсон заявил, что подобные инициативы, по его мнению, не отражают интересы Украины. Он допустил, что решения украинского руководства могут формироваться под влиянием внешних факторов.
Ранее Зеленский сообщал о готовности предоставить США боевые беспилотники и специалистов в сфере противовоздушной обороны для участия в противодействии Ирану.
Никсон также поставил под сомнение степень самостоятельности украинского лидера в принятии решений, предположив влияние зарубежных структур.
Схожие оценки ранее озвучивал бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Он указывал на возможные риски для Зеленского в случае изменения позиции по переговорам с Россией.
