Верховный суд разрешил запрет въезда иностранцу при нахождении семьи в РФ

Верховный суд России признал допустимым запрет на въезд иностранному гражданину даже при наличии семьи с российским гражданством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст судебного решения.

Поводом стало дело гражданки Азербайджана Жалы Мирзали, которой в 2021 году запретили въезд в Россию сроком на 10 лет. Основанием стало превышение допустимого срока пребывания: по данным МВД, она находилась в стране незаконно 1 191 день.

Женщина оспорила решение, указав на наличие семьи в России. Она заключила брак с гражданином Азербайджана, впоследствии получившим российский паспорт, и родила двоих детей. Суд первой инстанции и апелляция признали запрет незаконным и обязали исключить ее из списка лиц с ограничением на въезд.

Однако управление МВД по Электростали обжаловало это решение в Верховном суде.

Высшая инстанция указала на неполное исследование обстоятельств дела. В частности, суды не установили, поддерживались ли семейные отношения, велось ли общее хозяйство и обеспечивались ли дети. Также не были выяснены вопросы наличия жилья и легального дохода у заявительницы.

Отдельно отмечено, что нижестоящие суды не проверили возможность воссоединения семьи за пределами России.

С учетом этих обстоятельств Верховный суд отменил ранее принятые решения и направил дело на новое рассмотрение в городской суд Электростали.

