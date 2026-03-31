Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адмирал Комоедов: Трамп пропуском танкера РФ на Кубу проявил здравый смысл

На Кубу прибыл российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в 100 000 т нефти. Адмирал Владимир Комоедов заявил, что Трамп проявил здравый смысл, пропустив танкер.

Источник: Аргументы и факты

В кубинский порт Матансас прибыл российский танкер «Анатолий Колодкин», который привез гуманитарный груз в 100 000 тонн нефти. Экс-депутат ГД, адмирал Владимир Комоедов, комментируя эту новость отметил, что американский лидер Дональд Трамп проявил здравый смысл, пропустив танкер из РФ.

«Трамп понимает, что нельзя нагнетать ситуацию до такой степени, особенно с Россией, чтобы все превратить в пух и прах, поэтому танкер пропустили, хотя американский лидер очень хочет подчинить Кубу. Тут, я думаю, был проявлен здравый смысл, да, и показано, в том числе, уважение к России», — сказал он aif.ru.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва заблаговременно обсуждала с Вашингтоном возможность гуманитарных поставок нефти на Кубу.

Напомним, что ситуация с топливом в Гаване начала стремительно ухудшаться после проведенной США 3 января военной операции в Венесуэле по захвату ее президента Николаса Мадуро. Именно Венесуэла была одним из основных экспортеров нефти на Кубу. 29 января Вашингтон был подписан указ, разрешающий Вашингтону вводить пошлины на товары из государств, поставляющих нефть на Кубу.

