Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: потеря самолёта E-3 осложнит США обнаружение угроз со стороны Ирана

Уничтожение ключевого американского самолёта дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry может снизить способность США своевременно обнаруживать угрозы со стороны Ирана, пишет CNN.

Военный аналитик, бывший полковник ВВС США Седрик Лейтон заявил телеканалу, что это потенциально может повлиять на способность Вашингтона координировать действия боевой авиации, направлять самолёты к целям и «защищать их от атак вражеской авиации и ракетных систем».

«Потеря AWACS (самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления. — RT) является серьёзным ударом по возможностям наблюдения США», — сказал он.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что «ключевой» американский Boeing E-3 Sentry был повреждён при ударе Ирана по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии. По данным газеты, замена самолёта может обойтись США более чем в $700 млн.

