Подводные дроны ВСУ на фронте: эксперт заявил о новой угрозе в Черном море

Использование Украиной подводных беспилотных аппаратов может свидетельствовать о формировании нового направления боевых действий.

Использование Украиной подводных беспилотных аппаратов может свидетельствовать о формировании нового направления боевых действий. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Поводом для оценки стали данные Минобороны РФ об уничтожении 28 марта автономного подводного аппарата ВСУ силами Черноморского флота.

По словам эксперта, развитие подобных технологий может привести к массовому применению подводных беспилотных систем. Речь идет о компактных и малозаметных устройствах, обнаружение которых затруднено из-за используемых материалов.

Степанов отметил, что такие технологии ранее отрабатывались в рамках учений НАТО. По его оценке, они могли уже применяться для диверсий на морских коммуникациях.

Эксперт допустил, что акватория Черного моря может стать основной площадкой для использования подобных систем. В дальнейшем, по его словам, такие методы могут быть распространены на другие направления.

В числе потенциальных рисков он назвал угрозы морской инфраструктуре и газотранспортным маршрутам, включая проекты в Черном море. Также, по его мнению, подобные сценарии могут рассматриваться и в других регионах.

Заявления эксперта отражают оценку возможного развития тактики применения беспилотных систем в морской среде.

