Bild: Трамп поставил перед Вэнсом сложную задачу по переговорам с Ираном

Источник немецкой газеты Bild считает, что Трамп мог выбрать Вэнса для переговоров с Ираном, чтобы определиться с кандидатурой своего преемника.

Источник: Аргументы и факты

Глава Белого дома Дональд Трамп решил поставить перед вице-президентом США Джей Ди Вэнсом сложную задачу, касающуюся переговоров с Ираном, написала немецкая газета Bild со ссылкой на источник.

При этом, как утверждается в публикации, американский лидер понимает, что в настоящее время добиться сделки с иранской стороной невозможно. Собеседник журналистов рассказал, что Трамп выбрал Вэнса для переговоров по ряду причин. Среди них называется подготовка Вашингтоном возможной сухопутной операции в Иране.

Авторы статьи полагают, что решение Трампа может являться своего рода проверкой, по результатам которой глава Белого дома хочет определить, кто лучше подходит на роль его преемника: Вэнс или госсекретарь США Марко Рубио.

Напомним, 24 марта телеканал CNN сообщил, что Иран якобы дал понять Вашингтону о своём нежелании взаимодействовать со специальным посланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Утверждалось, что недоверие связано с «провалом предыдущих контактов». Кроме того, по сведениям журналистов, Иран будто бы желает вести диалог с Джей Ди Вэнсом.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше