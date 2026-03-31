Bild: Трамп поставил перед Вэнсом сложную задачу по переговорам с Ираном

Глава Белого дома Дональд Трамп решил поставить перед вице-президентом США Джей Ди Вэнсом сложную задачу, касающуюся переговоров с Ираном, написала немецкая газета Bild со ссылкой на источник.
При этом, как утверждается в публикации, американский лидер понимает, что в настоящее время добиться сделки с иранской стороной невозможно. Собеседник журналистов рассказал, что Трамп выбрал Вэнса для переговоров по ряду причин. Среди них называется подготовка Вашингтоном возможной сухопутной операции в Иране.
Авторы статьи полагают, что решение Трампа может являться своего рода проверкой, по результатам которой глава Белого дома хочет определить, кто лучше подходит на роль его преемника: Вэнс или госсекретарь США Марко Рубио.
Напомним, 24 марта телеканал CNN сообщил, что Иран якобы дал понять Вашингтону о своём нежелании взаимодействовать со специальным посланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Утверждалось, что недоверие связано с «провалом предыдущих контактов». Кроме того, по сведениям журналистов, Иран будто бы желает вести диалог с Джей Ди Вэнсом.