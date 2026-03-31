Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с профильными ведомствами в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
В Telegram-канале «Говорит Росавиация» уточняется, что возможны изменения в расписании части рейсов.
Меры введены для обеспечения безопасности полётов.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 17 БПЛА над территорией региона.
