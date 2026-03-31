Три кандидата на старт: губернатор Гояса вступает в борьбу с Лулой и Болсонару

Губернатор бразильского штата Гояс Роналду Кайяду намерен баллотироваться на пост президента страны на выборах, которые пройдут в октябре. Об этом сообщает портал Brasil 247 со ссылкой на главу Социал-демократической партии Бразилии Жилберту Кассаба.
По его словам, партия готова поддержать Кайяду как альтернативного кандидата действующей власти и политическому лагерю, связанному с бывшим президентом Жаиром Болсонару. В случае выдвижения губернатор может войти в число основных претендентов на победу.
Как уточняется, среди вероятных лидеров предвыборной гонки также рассматриваются действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва и сенатор Флавиу Болсонару.
Кайяду занимает пост губернатора Гояса с 2019 года. Его потенциальный соперник Флавиу Болсонару — член Федерального сената Бразилии с того же года и старший сын экс-президента Жаира Болсонару.
Сам бывший глава государства не участвует в выборах: он лишен политических прав до 2030 года и отбывает наказание по делу о попытке государственного переворота.
По оценкам, приведенным ранее телеканалом CNN Brasil, действующий президент сохраняет наибольшие шансы на победу, однако исход выборов может решиться во втором туре.
