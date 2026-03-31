Владимир Путин наградил коллектив Челябинского цинкового завода орденом Почета

Президент России Владимир Путин отметил трудовые успехи коллектива Челябинского цинкового завода и машиниста путевой машинной станции Южно-Уральской железной дороги. Указ размещен на портале правовой информации.
Коллектив Челябинского цинкового завода награжден орденом Почета за большой вклад в развитие металлургической промышленности и достигнутые трудовые успехи.
Машинист железнодорожно-строительной машины путевой машинной станции № 173 Южно-Уральской дирекции по ремонту пути Российских железных дорог Владимир Князев удостоен медали «За развитие железных дорог» за многолетнюю добросовестную работу.
Ранее глава государства отметил заслуги работников Челябинского металлургического комбината.