Удары по аэродромам на территории Украины приводят к потерям не только техники, но и личного состава, включая иностранных граждан. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Борис Рожин.
По его словам, атаки по объектам, в том числе аэродромам Староконстантинов и Кнатово, наносятся регулярно. В ходе таких ударов, как утверждает эксперт, могут пострадать находящиеся там военнослужащие и специалисты, среди которых присутствуют иностранцы.
Рожин заявил, что речь может идти как о действующих военнослужащих стран НАТО, так и о бывших военных, которые, по его оценке, участвуют в работе на стороне Украины.
Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил о нанесении удара беспилотниками по объектам в Житомирской области. По его данным, под удар могли попасть подразделения, известные как «Птицы Мадьяра», а также иностранные специалисты, связанные с обслуживанием авиационной техники.
Эксперт также отметил, что ранее сообщалось о поставке Украине французских истребителей Mirage 2000. По его словам, один из них был потерян по техническим причинам. При этом он допустил, что удары могли затронуть аэродромы, где находились такие самолеты, однако подчеркнул, что подтверждающих данных объективного контроля на данный момент нет.
Читайте также: Подводные дроны ВСУ на фронте: эксперт заявил о новой угрозе в Черном море.