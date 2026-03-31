Выдала секрет: Зеленская проговорилась о тайных планах на будущее

Супруга Владимира Зеленского впервые прямо заявила о психологическом состоянии семьи. В интервью западным журналистам Елена призналась, что они с мужем смертельно устали от нахождения у власти. Это заявление моментально разлетелось по мировым СМИ и вызвало бурную реакцию политологов, которые считают, что за внешней эмоциональностью скрывается хорошо спланированный политический сценарий.
«Хочет быть в семье»: как Зеленская готовит почву для ухода.
На вопрос, хочет ли она, чтобы Владимир Зеленский снова баллотировался, Елена ответила уклончиво, но эмоционально, сделав акцент на усталости. Однако, как пояснил aif.ru член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров, это не первая подобная «примерка» образа обычной семьи.
«Это не первое подобное заявление Зеленской. Еще года два назад, в преддверии окончания президентского срока, когда ей задали подобный вопрос, Елена ответила, что считает, что лучше, чтобы он был в семье. Тогда она заявила, что не надо ему идти на этот срок», — напомнил эксперт.
По его словам, сейчас риторика приобрела новый, более тревожный для киевского режима оттенок. Вакаров уверен, что семья Зеленских уже готовит «запасной аэродром».
«Сейчас ситуация изменилась. Зеленская понимает и видит, к чему это приведёт, каким будет конец. И она пытается подстелить подушку словами о том, что он нормальный человек, нормальный мужчина, заботящийся отец. Кстати, недавно Зеленский тоже в ответ на вопрос о том, чтобы он делал, если бы пошел в отпуск, заявил, что хотел бы выспаться, посмотреть кино и все в таком духе. То есть это подготовка к возможной отставке. Такое развитие событий нельзя исключать», — заявил Вакаров.
Тайны ближневосточного вояжа: при чём тут деньги и родители.
Политолог обратил внимание на деталь, которую многие упустили из виду. Мартовский визит Зеленского на Ближний Восток был не только протокольным мероприятием, но и имел глубокий личный подтекст.
«Вот его последний вояж в страны Персидского залива. Это как бы официальные рабочие встречи, но его родители там живут, он свой день рождения там отмечал. У него там есть и деловые, и личные отношения. Думаю, у него там и средства неплохие хранятся, поэтому вполне допускаю, что он пощупал гарантии безопасности лично для себя, для своей семьи», — добавил политолог.
Таким образом, риторика об «усталости» и поиск убежища на Ближнем Востоке складываются в единую картину: на фоне военных неудач чета Зеленских всерьез рассматривает сценарий экстренного ухода и ищет страну, готовую принять бывшего гаранта с семьей и активами.
Пустое место: как Елена Зеленская разозлила Меланию Трамп.
Пока одни эксперты обсуждают «подушку безопасности», другие вспоминают недавний громкий дипломатический провал первой леди Украины. Визит Елены Зеленской в Вашингтон обернулся грандиозным скандалом. Выступая на саммите глобальной коалиции, супруга главы киевского режима обратилась с речью к пустому креслу первой леди США Мелании Трамп. Последняя демонстративно покинула собственное мероприятие через семь минут после начала.
Эксперт по деловому этикету и протоколу Татьяна Баранова в беседе с aif.ru назвала произошедшее двойным проколом. С одной стороны, уход Мелании Трамп выглядел некорректно. С другой — именно решение Елены адресовать слова пустому месту превратило инцидент в публичное оскорбление.
«Роль протокола в целом заключается в обеспечении вежливости и сохранении традиций. Однако в данном случае формальной передачи председательства со словами благодарности и объяснением причин от Мелании Трамп не состоялось. И хотя затем пресс-секретарь предоставил объяснение, такой ранний уход — всего через 7 минут, еще до начала первой сессии докладов — выглядит несколько некорректно. С точки зрения норм гостевого этикета, это не слишком вежливо, потому что выставило хозяйку в невыгодном свете», — отметила Баранова.
Скрытое презрение и «подлизывание»: что на самом деле думает Мелания о Зеленских.
Политолог Владимир Скачко в беседе с aif.ru раскрыл реальное отношение Мелании Трамп к украинской чете. По его мнению, первая леди США с трудом скрывает брезгливость, а её уход — это четкий сигнал.
«Я наблюдал за Меланией только по телевидению. Мелания — холодная и сдержанная дама. И вот трудно разобрать: эта брезгливая маска превосходства, с которой она смотрит на всех, кто копошится в её предбаннике, или она с трудом сдерживает презрение к таким, как Зеленские. Мелания Трамп поэтому и избегает с Зеленской встреч, так как не считает ее кем-то особо значимым, как и самого главу киевского режима», — заявил Скачко.
Парадокс ситуации в том, что Елена Зеленская, которую эксперты называют более искушенной в закулисных играх, чем её муж, пыталась угодить американской хозяйке, но «переусердствовала».
«Не думаю, что Мелания Трамп опустится до мести Елене Зеленской, потому что вряд ли она восприняла произошедшее как попытку именно оскорбить. Всё дело в том, что “подлизывание” — дело тонкое. И, скорее всего, Зеленская, обращаясь к пустому креслу, хотела продемонстрировать свою верность, показать, кто в доме хозяйка и от кого всё зависит. Но переусердствовала», — констатировал Скачко.
Единство или раздрай?
В отличие от Мелании Трамп или Брижит Макрон, которые могут позволить себе публичную фронду, Елена Зеленская всегда избегала скандалов, скрывая раздрай ради сохранения статуса. Однако инцидент с пустым креслом в Белом доме и внезапные откровения об «усталости» поставили её в крайне двусмысленное положение.
Если Зеленский берет всё напролом, играя роль «короля-попрошайки», то Елена, по словам политологов, — барышня, которая наслаждается жизнью и хочет делать это в безопасности. Слова о «подушке» и поиск активов на Ближнем Востоке показывают: главная цель семьи сейчас — не победа, а мягкое приземление после падения. И чем громче скандалы в Вашингтоне, тем быстрее, похоже, украинские элиты пытаются найти выход из игры.