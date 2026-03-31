Три человека, в том числе двое детей, пострадали при атаке БПЛА в Ленобласти

В Ленинградской области в результате атаки БПЛА пострадали три человека, среди них двое детей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

В Ленинградской области в результате атаки БПЛА пострадали три человека, среди них двое детей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Угрозы жизни нет. Пострадавшим оказывается помощь», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Дрозденко, повреждения есть в порту Усть-Луга и в посёлке Молодцово Кировского района.

Всего за ночь над Ленобластью уничтожили 38 беспилотников. Губернатор добавил, что в Кингисеппском и Выборгском районах продолжается отражение атаки.

Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с профильными ведомствами.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше