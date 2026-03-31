Слюсарь: беспилотник ВСУ уничтожен в Каменске-Шахтинском

Минувшей ночью 31 марта во время отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожен в Каменске-Шахтинском. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. В настоящий момент беспилотная опасность сохраняется», — сообщил губернатор в соцсетях.
Накануне массированная атака беспилотников ВСУ была отражена в Таганроге. В результате инцидента один человек погиб, восемь обратились за медицинской помощью, одна женщина госпитализирована.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.