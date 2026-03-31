Дрозденко: за ночь над Ленобластью уничтожено 38 БПЛА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 38 БПЛА над территорией региона за ночь.
«К 06:00 мск над Ленобластью уничтожено 38 БПЛА», — написал он в своём Telegram-канале.
По словам Дрозденко, повреждения есть в порту Усть-Луга и в посёлке Молодцово Кировского района.
Он уточнил, что в результате атаки пострадали три человека, среди них двое детей.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше