Дрозденко: за ночь над Ленобластью уничтожено 38 БПЛА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 38 БПЛА над территорией региона за ночь.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 38 БПЛА над территорией региона за ночь.

«К 06:00 мск над Ленобластью уничтожено 38 БПЛА», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Дрозденко, повреждения есть в порту Усть-Луга и в посёлке Молодцово Кировского района.

Он уточнил, что в результате атаки пострадали три человека, среди них двое детей.

