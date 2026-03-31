В МИД рассказали о статусе переговоров по Украине: реалии обозначены еще в Анкоридже

До этого в Кремле заявили о паузе в трехсторонних переговорах по Украине. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что подобная пауза носит ситуативный характер. Официальный представитель Кремля также признался, что на переговорах по Украине до сих пор нет никакого продвижения по главным вопросам, включая территориальный.