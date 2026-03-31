В МИД рассказали о статусе переговоров по Украине: реалии обозначены еще в Анкоридже

МИД: Даты переговоров по Украине нет, но РФ к ним готова на реалиях Анкориджа.

Источник: Комсомольская правда

Дата следующих переговоров по Украине пока не назначена, но Москва готова к ним на основе договоренностей РФ и США в Анкоридже. Об этом для ТАСС заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«В силу различных обстоятельств переговоры по урегулированию на Украине поставлены на паузу. Конкретных дат возобновления переговоров пока нет», — рассказал Руденко.

Немногим ранее Руденко также сообщал, что Москва готова к переговорам по Украине, однако конкретные даты пока неизвестны.

До этого в Кремле заявили о паузе в трехсторонних переговорах по Украине. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что подобная пауза носит ситуативный характер. Официальный представитель Кремля также признался, что на переговорах по Украине до сих пор нет никакого продвижения по главным вопросам, включая территориальный.

