Заявления о росте ударов: глава округа сообщил о жертвах в Херсонской области

В Алешкинском округе Херсонской области фиксируются жертвы среди мирного населения и повреждения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил ТАСС глава округа Руслан Хоменко.
По его словам, в регионе сохраняется высокий уровень пострадавших и разрушений. Речь идет о повреждении жилых домов, магазинов, гражданских автомобилей и объектов социальной инфраструктуры, включая здания рядом с фельдшерско-акушерскими пунктами.
Хоменко заявил, что удары, по его оценке, приходятся на гражданские объекты. Он также выразил мнение, что подобные действия носят целенаправленный характер.
Глава округа отметил, что число раненых и разрушений не снижается. По его словам, ситуация продолжает оставаться напряженной.
