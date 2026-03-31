Пенсионерка врукопашную отбилась от напавшего на нее дикого кабана

ВАРШАВА, 31 мар — РИА Новости. Пожилая жительница города Воломин под Варшавой смогла врукопашную отбиться от напавшего на нее дикого кабана и самостоятельно добралась до госпиталя, сообщили РИА Новости в местных полиции и госпитале.
«Нам поступило сообщение о том, что жительница Воломина 78 лет на территории города подверглась нападению дикого кабана, когда вышла на прогулку со своей собакой», — рассказал представитель полиции.
По его информации, кабан «выскочил из кустов и напал на женщину, сразу же повалив ее на землю, начал ее кусать».
Полицейский отметил, что пенсионерка не потеряла самообладания, что, вероятно, и спасло ей жизнь.
«По ее словам, она не только кричала и звала на помощь, но и активно оборонялась — била и пинала дикое животное», — рассказал собеседник агентства.
В свою очередь в местном госпитале подтвердили, что к ним обратилась пациентка, пострадавшая от нападения кабана.
«Женщина смогла сама добраться до госпиталя, несмотря на серьезные повреждения», — рассказал представитель госпиталя.
По его словам, на теле пенсионерки обнаружены «не только многочисленные ушибы, но и глубокие укусы, вырван фрагмент кожи».
Медики уверяют, что в настоящее время жизни пациентки ничто не угрожает, ее обследовали, в том числе и на предмет бешенства, и продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь.