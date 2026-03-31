Президент Польши Навроцкий опозорился во время награждения в США

Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни опозорился, допустив ошибку во время выступления в парламенте. Он назвал несуществующую дату — 31 февраля — в контексте обсуждения начала атаки на Иран. Запись выступления опубликовало парламентское телевидение. Оговорка прозвучала в прямом эфире и вызвала широкий отклик. СМИ и пользователи обратили внимание на неточность в речи политика.