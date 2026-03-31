Клишас оценил сроки отмены «законов военного времени»

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас словами «все возможно» оценил возможность отмены части ограничений, принятых во время военной операции, после ее окончания.
«Все возможно. Если они потеряют свою актуальность», — предположил он в интервью РБК. Сенатор пояснил, что какие-то нормы устаревают, какие-то перестают быть актуальными, а какие-то нормы по прошествии времени кажутся обществу несправедливыми. «Поэтому, да, законодательство может меняться, оно постоянно меняется», — заключил он.
На вопрос, когда могут быть пересмотрены ограничения, необходимость которых объяснялась требованиями военного времени, Клишас ответил, что ситуация может отличаться в зависимости от нормы: «Может быть, какая-то норма будет признана полезной, и она будет действовать годы, а что-то, может быть, действительно уйдет из законодательства очень быстро».
Со времени начала операции на Украине в феврале 2022 года был принят ряд законодательных ограничений. В марте 2022 года был подписан закон, вводящий уголовную ответственность за распространение фейков о российских вооруженных силах, за их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России или ее граждан. Поправки о дискредитации были также внесены в КоАП. Позже наказание за дискредитацию армии и призывы к санкциям ужесточили, также за первую разрешили лишать приобретенного гражданства и изымать имущество.
В отношении людей, которых Минюст включил в реестр иноагентов, также был введен ряд ограничений: им запретили быть членами избиркомов, у организаций и каналов людей, имеющих такой статус, нельзя размещать рекламу, им запретили заниматься просветительской деятельностью, в том числе организовывать соответствующие мероприятия, получать муниципальную финансовую помощь, состоять в органах управления госкорпораций, работать на государственной и муниципальной службе.
Отдельным блоком шли законы, разрешающие заключать контракт с вооруженными силами осужденным или отбывающим наказание, а позже — тем, чье дело находится на этапе следствия или рассматривается в суде по существу. В случае, если человек ушел на военную операцию, уголовное преследование приостанавливается. Освобождение от уголовной ответственности наступает со дня награждения госнаградой в период прохождения военной службы либо со дня увольнения по ряду оснований.
Глава СПЧ Валерий Фадеев в интервью РБК объяснил военным временем возможность внесудебного лишения гражданства России: «Сегодня нет, пока идет война. Вот когда победим, тогда можем к этому возвращаться. Конечно, в обыденной ситуации, наверное, это не вполне правильно. Значит, вернемся к этому», — говорил он.