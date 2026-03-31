Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Клишас оценил сроки отмены «законов военного времени»

Отмена ограничений, ввод которых объяснялся спецоперацией на Украине, возможна, если они потеряют свою актуальность, считает сенатор Андрей Клишас. Если какие-то нормы будут признаны полезными, они могут действовать годы.

Источник: РБК

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас словами «все возможно» оценил возможность отмены части ограничений, принятых во время военной операции, после ее окончания.

«Все возможно. Если они потеряют свою актуальность», — предположил он в интервью РБК. Сенатор пояснил, что какие-то нормы устаревают, какие-то перестают быть актуальными, а какие-то нормы по прошествии времени кажутся обществу несправедливыми. «Поэтому, да, законодательство может меняться, оно постоянно меняется», — заключил он.

На вопрос, когда могут быть пересмотрены ограничения, необходимость которых объяснялась требованиями военного времени, Клишас ответил, что ситуация может отличаться в зависимости от нормы: «Может быть, какая-то норма будет признана полезной, и она будет действовать годы, а что-то, может быть, действительно уйдет из законодательства очень быстро».

Со времени начала операции на Украине в феврале 2022 года был принят ряд законодательных ограничений. В марте 2022 года был подписан закон, вводящий уголовную ответственность за распространение фейков о российских вооруженных силах, за их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России или ее граждан. Поправки о дискредитации были также внесены в КоАП. Позже наказание за дискредитацию армии и призывы к санкциям ужесточили, также за первую разрешили лишать приобретенного гражданства и изымать имущество.

В отношении людей, которых Минюст включил в реестр иноагентов, также был введен ряд ограничений: им запретили быть членами избиркомов, у организаций и каналов людей, имеющих такой статус, нельзя размещать рекламу, им запретили заниматься просветительской деятельностью, в том числе организовывать соответствующие мероприятия, получать муниципальную финансовую помощь, состоять в органах управления госкорпораций, работать на государственной и муниципальной службе.

Отдельным блоком шли законы, разрешающие заключать контракт с вооруженными силами осужденным или отбывающим наказание, а позже — тем, чье дело находится на этапе следствия или рассматривается в суде по существу. В случае, если человек ушел на военную операцию, уголовное преследование приостанавливается. Освобождение от уголовной ответственности наступает со дня награждения госнаградой в период прохождения военной службы либо со дня увольнения по ряду оснований.

Глава СПЧ Валерий Фадеев в интервью РБК объяснил военным временем возможность внесудебного лишения гражданства России: «Сегодня нет, пока идет война. Вот когда победим, тогда можем к этому возвращаться. Конечно, в обыденной ситуации, наверное, это не вполне правильно. Значит, вернемся к этому», — говорил он.

