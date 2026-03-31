Клишас оценил сроки отмены «законов военного времени»

Со времени начала операции на Украине в феврале 2022 года был принят ряд законодательных ограничений. В марте 2022 года был подписан закон, вводящий уголовную ответственность за распространение фейков о российских вооруженных силах, за их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России или ее граждан. Поправки о дискредитации были также внесены в КоАП. Позже наказание за дискредитацию армии и призывы к санкциям ужесточили, также за первую разрешили лишать приобретенного гражданства и изымать имущество.