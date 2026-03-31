Пушков заявил, что Трамп не может объявить победу в конфликте с Ираном

Пушков: Трамп не может объявить победу в конфликте с Ираном.

Источник: Reuters

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не может объявить победу в конфликте с Ираном с учетом того, чего в нем достигли Соединенные Штаты, несмотря на заинтересованность американского лидера в завершении боевых действий, заявил сенатор РФ Алексей Пушков.

«Трампу надо объявить победу, но он не может объявить победу на основе того, чего он на сегодняшний день добился в этой войне», — написал Пушков на платформе Max.

По его словам, США «завязают» в конфликте, тогда как Иран не демонстрирует готовности идти на уступки и сохраняет сильные позиции, в том числе за счет роста экспорта нефти и контроля над Ормузским проливом.

Пушков отметил, что затягивание конфликта усиливает позиции Тегерана, а возможное расширение участия США, включая вовлечение сухопутных сил, остается непопулярным среди американцев.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу — ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше