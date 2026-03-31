Мирошник: за неделю от ударов ВСУ погибли 20 россиян

ЛУГАНСК, 31 марта. /ТАСС/. Почти 140 жителей РФ, в том числе трое детей, на неделе получили ранения при ударах со стороны Вооруженных сил Украины, 20 человек, включая ребенка, погибли. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 157 мирных жителей: ранены 137 человек, в том числе 3 несовершеннолетних, погибли 20 человек, в том числе 1 несовершеннолетний. Наибольшее число пострадавших мирных жителей было зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской, Курской, Брянской, Ростовской областях. В этих регионах гражданские объекты и гражданское население подверглись дронным, ракетным и артиллерийским ударам со стороны вооруженных формирований Киева», — сказал он.
Мирошник уточнил, что порядка 90% от общего числа пострадавших — 142 мирных жителя — получили увечья от атак вражеских дронов.
Собеседник агентства добавил, что на неделе фиксировались случаи дистанционного минирования территорий. «Очередные случаи детонации взрывных устройств, повлекшие ранения гражданских лиц, зафиксированы в ДНР, где пострадал 12-летний мальчик, а также в ЛНР — на взрывном устройстве подорвался велосипедист», — уточнил он.
Кроме того, нарушая нормы международного гуманитарного права, украинские войска наносили удары по медицинским объектам и медицинскому транспорту. Как сообщил Мирошник, такие случаи на неделе зафиксированы в Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР.
Всего, по словам собеседника агентства, Киев за неделю выпустил по российским субъектам более 3,9 тыс. различных боеприпасов.