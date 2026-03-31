Марочко: Киев распорядился увеличить число мобилизованных в ВСУ

Это происходит из-за высоких потерь в украинской армии, отметил военный эксперт.

ЛУГАНСК, 31 марта. /ТАСС/. Сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования, аналог военкоматов на Украине) получили распоряжение увеличить число мобилизованных в ВСУ мужчин на фоне высоких потерь. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«По данным агентурных источников, в весенне-летнюю кампанию плановые рекрутинговые показатели призывов в ряды вооруженных формирований Украины увеличены почти в два раза. Данный факт связан с неудовлетворительными показателями мобилизации в зимний период, поскольку ТЦК не смогли обеспечить восполнение санитарных и безвозвратных потерь», — сказал он со ссылкой на собственные источники.

Кроме того, как добавил Марочко, Киев увеличивает численность ВСУ, поскольку остро нуждается в резервах — таким образом на Украине хотят подготовиться к возможным масштабным действиям ВС РФ в летнюю кампанию".