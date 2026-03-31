Переговоры в Вашингтоне: в Госдуме оценили позицию Украины по плану США

Российские депутаты в ходе визита в США заявили американским конгрессменам, что украинская сторона, по их оценке, не поддерживает предложенные мирные инициативы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Светлану Журову.