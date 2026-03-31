Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Переговоры в Вашингтоне: в Госдуме оценили позицию Украины по плану США

Российские депутаты в ходе визита в США заявили американским конгрессменам, что украинская сторона, по их оценке, не поддерживает предложенные мирные инициативы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Светлану Журову.

По ее словам, обсуждение проходило в Вашингтоне и затрагивало, в том числе, предложения, связанные с деятельностью спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Российская сторона указала, что ряд пунктов таких инициатив ее устраивает.

Журова отметила, что конгрессмены в ходе встреч высказывались за необходимость завершения конфликта. При этом, по ее словам, обсуждение велось независимо от конкретных параметров мирных предложений.

По мнению депутата, украинская сторона может с осторожностью относиться к подобным инициативам. Она указала, что принятие условий может восприниматься как неблагоприятный исход.

Также Журова заявила, что часть американских законодателей, в том числе представители Республиканской партии, заинтересованы в развитии диалога с Россией с учетом позиции президента США Дональда Трампа.

Визит российской делегации состоялся по приглашению члена Палаты представителей Конгресса США Анны Паулины Луны. В переговорах участвовали представители обеих партий. Обсуждались двусторонние отношения, ситуация вокруг Украины, а также вопросы Ближнего Востока.

