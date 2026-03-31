Переговоры в Вашингтоне: в Госдуме оценили позицию Украины по плану США

По ее словам, обсуждение проходило в Вашингтоне и затрагивало, в том числе, предложения, связанные с деятельностью спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Российская сторона указала, что ряд пунктов таких инициатив ее устраивает.
Журова отметила, что конгрессмены в ходе встреч высказывались за необходимость завершения конфликта. При этом, по ее словам, обсуждение велось независимо от конкретных параметров мирных предложений.
По мнению депутата, украинская сторона может с осторожностью относиться к подобным инициативам. Она указала, что принятие условий может восприниматься как неблагоприятный исход.
Также Журова заявила, что часть американских законодателей, в том числе представители Республиканской партии, заинтересованы в развитии диалога с Россией с учетом позиции президента США Дональда Трампа.
Визит российской делегации состоялся по приглашению члена Палаты представителей Конгресса США Анны Паулины Луны. В переговорах участвовали представители обеих партий. Обсуждались двусторонние отношения, ситуация вокруг Украины, а также вопросы Ближнего Востока.
