RS: удары Ирана продемонстрировали несостоятельность систем ПВО Израиля

Иранские удары показали несостоятельность системы противовоздушной обороны Израиля, пишет американское Responsible Statecraft.

«Спустя месяц после начала военной кампании США против Ирана хвалёная израильская система противовоздушной обороны показала свою несостоятельность», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что за последние десять дней крупные города Израиля — Тель-Авив, Димона и Арад — получили серьёзные повреждения: часть иранских ракет смогла прорвать систему перехвата.

В статье подчёркивается, что Тель-Авив вынужден ограничивать использование ракет для систем перехвата, однако и этих мер оказывается недостаточно. Автор указывает, что проблема глубже и связана с перерасходом боеприпасов для ПВО.

По мнению журнала, быстрое истощение запасов говорит о том, что оборона Израиля оказалась более уязвимой, чем считалось, и не была рассчитана на тот масштаб атак, который сейчас демонстрирует Иран.

Ранее сообщалось, что на юге Израиля после падения обломка иранской баллистической ракеты загорелся химзавод.

