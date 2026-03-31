RS: удары Ирана продемонстрировали несостоятельность систем ПВО Израиля

Иранские удары показали несостоятельность системы противовоздушной обороны Израиля, пишет американское Responsible Statecraft.
Издание отмечает, что за последние десять дней крупные города Израиля — Тель-Авив, Димона и Арад — получили серьёзные повреждения: часть иранских ракет смогла прорвать систему перехвата.
В статье подчёркивается, что Тель-Авив вынужден ограничивать использование ракет для систем перехвата, однако и этих мер оказывается недостаточно. Автор указывает, что проблема глубже и связана с перерасходом боеприпасов для ПВО.
По мнению журнала, быстрое истощение запасов говорит о том, что оборона Израиля оказалась более уязвимой, чем считалось, и не была рассчитана на тот масштаб атак, который сейчас демонстрирует Иран.
Ранее сообщалось, что на юге Израиля после падения обломка иранской баллистической ракеты загорелся химзавод.