Атаки БПЛА на Брянщину усилились: за неделю пострадали десятки мирных жителей

Вооруженные силы Украины за прошедшую неделю увеличили число атак беспилотниками по территории Брянской области. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
По его данным, в один из дней регион подвергся атаке не менее чем 138 беспилотников. Только 23 марта, как уточнил дипломат, в результате ударов дронами и минометами пострадали восемь мирных жителей, включая трех пассажиров рейсового автобуса.
Мирошник отметил, что наиболее интенсивным атакам продолжает подвергаться Белгородская область. По его словам, ежедневно фиксировалось от 120 до 180 беспилотников. Наибольшее число инцидентов зарегистрировано в Белгородском, Шебекинском, Краснояружском, Валуйском, Волоконовском и Грайворонском округах.
За неделю, по приведенным данным, ранения получили 39 мирных жителей, включая семилетнего ребенка. Пять человек погибли.
Также, как сообщил представитель МИД, удары наносились и по другим регионам России. В числе затронутых субъектов названы Владимирская, Вологодская, Калужская, Костромская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Псковская и Ярославская области.
Ранее, по словам Мирошника, за неделю при атаках пострадали почти 140 человек, включая троих детей, еще 20 человек, в том числе один ребенок, погибли.
