Командир Сокол: ВСУ оставляют мусор у позиций, помогая обнаружить их

БЕЛГОРОД, 31 марта. /ТАСС/. Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» обнаружили точки запуска и управления украинскими БПЛА из-за плохой маскировки антенн и мусору вокруг их позиций в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС начальник расчета разведывательного БПЛА с позывным Сокол.
«Противник сам помогает нам обнаружить его. Оставляет мусор возле пунктов управления [БПЛА] или плохо маскирует антенны в Харьковской области. Находим и передаем координаты командованию, а они уже решают, чем поразить врага», — рассказал он.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.