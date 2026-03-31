Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT узнала, как брокер Хегсета пытался вложиться в ОПК США перед войной

Работающий на главу Пентагона брокер за несколько недель до начала операции против Ирана попытался инвестировать в оборонные компании США, однако в сделке ему отказали. Представитель Пентагона назвал данные FT сфабрикованными.

Источник: РБК

За несколько недель до американо-израильского удара по Ирану брокер, работающий на главу Пентагона Пита Хегсета, попытался инвестировать в ведущие оборонные компании, сообщила The Financial Times со ссылкой на источники.

По данным источников, в феврале брокер Хегсета из Morgan Stanley связался с BlackRock по поводу многомиллионных инвестиций в ETF Defense Industrials Active (IDEF, принадлежит BlackRock) незадолго до начала военных действий США против Ирана. Запрос от имени высокопоставленного клиента был передан на рассмотрение внутри BlackRock.

Обсуждавшаяся инвестиция в итоге не состоялась, так как фонд не был доступен для покупки клиентам Morgan Stanley. Неизвестно, нашел ли брокер альтернативный оборонный инвестфонд для вложений, отметила газета.

Все три организации — BlackRock, Morgan Stanley и Пентагон — отказались от комментариев, пишет FT.

Согласно данным BlackRock, фонд IDEF с активами $3,2 млрд нацелен на компании, выигрывающие от роста оборонных расходов. Среди крупнейших активов — RTX, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Palantir.

«Эти утверждения сфабрикованы и совершенно неверны. Ни министр Хегсет, ни его представители не пытались связаться с BlackRock относительно каких-либо инвестиций. Это очередная беспочвенная и бессовестная клевета, призванная ввести людей в заблуждение», — написал в соцсети Х помощник военного министра по связям с общественностью Шон Парнелл, потребовав от FT опровержения.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась в конце февраля. Хегсет был активным сторонником кампании против Ирана, и президент США Дональд Трамп называл его первым в своем окружении по нацбезопасности, кто выступал за войну. Ранее в марте глава Пентагона заявил, что США ведут переговоры с Ираном «с помощью бомб».

Оставайтесь на связи с РБК в Mах.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше