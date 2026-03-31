WSJ узнала, что Трамп готов к концу войны без открытия Ормузского пролива

Президент США Дональда Трамп готов закончить войну на Ближнем Востоке, оставив Ормузский пролив закрытым для судоходства, а также под значительным контролем Ирана, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации президента.
В последние дни Трамп и его помощники пришли к выводу, что попытка разблокировать пролив затянет конфликт за пределы запланированных четырех-шести недель. По данным официальных лиц, президент решил, что США должны достичь главных целей — ослабить иранский флот и запасы ракет, а затем свернуть боевые действия, одновременно оказывая дипломатическое давление на Тегеран для возобновления свободной торговли.
Вашингтон также намерен потребовать от союзников в Европе и стран Персидского залива взять на себя инициативу по открытию пролива, сообщили собеседники WSJ.
После начала военной операции США и Израиля против Ирана тот объявил о прекращении торговли в Ормузском проливе. До начала боевых действий через водную артерию проходили 15−20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов и более 30% сжиженного природного газа.
На прошлой неделе Трамп объявил Ирану ультиматум, согласно которому США начнут удары по иранским электростанциям, если Тегеран не деблокирует Ормузский пролив. Однако позже президент США сообщал о приостановке ударов сначала на пять, а потом и на десять дней.
Эти решения были озвучены на фоне заявлений Трампа о конструктивных переговорах с Ираном. Республиканец говорил, что в ходе них Тегеран согласился открыть Ормузский пролив. При этом иранские власти факт прямых переговоров с Вашингтоном отрицают. В требованиях Ирана, опубликованных в ответ на мирный план США из 15 пунктов, Тегеран потребовал признать суверенное право над Ормузским проливом.