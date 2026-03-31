Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ узнала, что Трамп готов к концу войны без открытия Ормузского пролива

Президент США вместе с помощниками пришли к выводу, что попытка деблокады пролива затянет конфликт сильнее, чем изначально планировалось, пишет WSJ. Вашингтон также намерен потребовать от союзников добиваться открытия пролива.

Источник: AP 2024

Президент США Дональда Трамп готов закончить войну на Ближнем Востоке, оставив Ормузский пролив закрытым для судоходства, а также под значительным контролем Ирана, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации президента.

В последние дни Трамп и его помощники пришли к выводу, что попытка разблокировать пролив затянет конфликт за пределы запланированных четырех-шести недель. По данным официальных лиц, президент решил, что США должны достичь главных целей — ослабить иранский флот и запасы ракет, а затем свернуть боевые действия, одновременно оказывая дипломатическое давление на Тегеран для возобновления свободной торговли.

Вашингтон также намерен потребовать от союзников в Европе и стран Персидского залива взять на себя инициативу по открытию пролива, сообщили собеседники WSJ.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана тот объявил о прекращении торговли в Ормузском проливе. До начала боевых действий через водную артерию проходили 15−20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов и более 30% сжиженного природного газа.

На прошлой неделе Трамп объявил Ирану ультиматум, согласно которому США начнут удары по иранским электростанциям, если Тегеран не деблокирует Ормузский пролив. Однако позже президент США сообщал о приостановке ударов сначала на пять, а потом и на десять дней.

Эти решения были озвучены на фоне заявлений Трампа о конструктивных переговорах с Ираном. Республиканец говорил, что в ходе них Тегеран согласился открыть Ормузский пролив. При этом иранские власти факт прямых переговоров с Вашингтоном отрицают. В требованиях Ирана, опубликованных в ответ на мирный план США из 15 пунктов, Тегеран потребовал признать суверенное право над Ормузским проливом.

