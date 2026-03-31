Партия Vatan в Турции намерена выступить с инициативой о выходе из НАТО

Ранее стало известно, что Турция, Египет и Саудовская Аравия хотят создать консорциум по поставкам нефти. Речь идёт о нескольких инициативах. В их числе — введение системы сборов по аналогии с Суэцким каналом и создание отдельной структуры для управления поставками нефти. Один из источников в Пакистане уточнил, что обсуждалась модель с платой за проход судов. Кроме того, Турция, Египет и Саудовская Аравия рассматривали создание нефтяного консорциума. Такая структура могла бы координировать морские поставки и обеспечивать их стабильность.