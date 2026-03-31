Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Партия Vatan в Турции намерена выступить с инициативой о выходе из НАТО

Глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек объявил о подготовке создания альтернативного стратегического альянса для выхода Турции из состава НАТО. По его словам, предложение будет адресовано всем политическим силам.

Источник: Life.ru

Перинчек утверждает, что Турция рано или поздно должна покинуть альянс из-за давления США и Израиля, которые навязывают своим партнёрам концепции угроз и военные стратегии, ориентируясь на противостояние с Россией, Ираном и Китаем. Он отметил, что европейские государства сталкиваются с конфликтом интересов, следуя политике Вашингтона и Тель-Авива, что приводит к кризису.

«Турция — страна переднего рубежа, которая сталкивается с угрозами со стороны США, Израиля и НАТО», — цитирует Перинчека РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Турция, Египет и Саудовская Аравия хотят создать консорциум по поставкам нефти. Речь идёт о нескольких инициативах. В их числе — введение системы сборов по аналогии с Суэцким каналом и создание отдельной структуры для управления поставками нефти. Один из источников в Пакистане уточнил, что обсуждалась модель с платой за проход судов. Кроме того, Турция, Египет и Саудовская Аравия рассматривали создание нефтяного консорциума. Такая структура могла бы координировать морские поставки и обеспечивать их стабильность.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше