Турне в Персидский залив: СМИ связали визит Зеленского на Ближний Восток с проблемами

Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Иорданию и другие страны Персидского залива проходил на фоне сложной внутренней и внешней ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию газеты Berliner Zeitung.

По данным издания, поездка состоялась в период политической напряженности и обсуждения коррупционных скандалов на Украине. Также отмечается, что Киев сталкивается с риском сокращения финансовых ресурсов, включая средства на оборону.

Газета указывает, что на этом фоне Украина активизирует контакты со странами Персидского залива. Целью называют расширение сотрудничества в сфере безопасности и экономики.

В публикации отмечается, что такие шаги рассматриваются как попытка усилить международные позиции в условиях текущей геополитической обстановки.

В конце марта Зеленский посетил Иорданию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. По итогам визита были достигнуты договоренности о взаимодействии в военной сфере, а с рядом стран подписаны соглашения об оборонном сотрудничестве.

