УФСБ: ВСУ стали применять высокоскоростные беспилотники в ДНР

Вооружённые силы Украины начали применять высокоскоростные БПЛА в Донецкой Народной Республике, чтобы снизить их слышимость во время атаки.
Об этом РИА Новости сообщил сотрудник УФСБ России по региону.
«За счёт того, что у него (БПЛА. — RT) большая скорость, его жужжание слышно только в момент, когда он уже наносит огневое поражение», — цитирует агентство собеседника.
Ранее официальный представитель регионального УФСБ России Арина Клепанова сообщила, что схроны с химическим оружием находят на освобождённых от ВСУ территориях ДНР.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше