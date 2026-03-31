Bloomberg узнал, как Иран подталкивает хуситов ударить по судоходству

На днях представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сариа заявил, что группировка ударила баллистическими ракетами по объекту Израиля. Этот удар был первой атакой хуситов с начала конфликта на Ближнем Востоке. «[Удары] будут продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты заявленные цели, как указано в предыдущем заявлении вооруженных сил, и пока не прекратится агрессия против всех фронтов сопротивления», — сказал Сариа. В числе условий хуситы называли присоединение новых сторонников к Израилю и США или использование Красного моря для военных операций против Ирана и других исламских стран.