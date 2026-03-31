Bloomberg узнал, как Иран подталкивает хуситов ударить по судоходству

Иран подталкивает йеменских хуситов начать кампанию против судоходства в Красном море, при этом внутри военного руководства группировки существуют разногласия по поводу дальнейшей эскалации, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным источников, разногласия в руководстве хуситов касаются степени агрессивности их действий, что отчасти объясняет, почему группировка вступила в конфликт лишь спустя месяц после его начала. В недавнем заявлении хуситы объявили, что продолжат военные операции до прекращения атак США и Израиля на Иран и его союзников, включая «Хезболлу», но специально не упомянули о намерении бить по танкерам в Красном море, отмечает агентство.
Источники также сообщили, что официальные лица США и Саудовской Аравии уведомили европейских партнеров о возможной эскалации со стороны хуситов. По их оценке, йеменская группировка пока хочет избежать дальнейшей эскалации и нападений на американские и саудовские объекты.
Вместе с тем, как добавили источники, чем дольше длится американо-израильская операция против Ирана, тем выше вероятность ударов хуситов по судам в Красном море. При этом группировка может отложить принятие решения, чтобы сохранить рычаги влияния на США.
На днях представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сариа заявил, что группировка ударила баллистическими ракетами по объекту Израиля. Этот удар был первой атакой хуситов с начала конфликта на Ближнем Востоке. «[Удары] будут продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты заявленные цели, как указано в предыдущем заявлении вооруженных сил, и пока не прекратится агрессия против всех фронтов сопротивления», — сказал Сариа. В числе условий хуситы называли присоединение новых сторонников к Израилю и США или использование Красного моря для военных операций против Ирана и других исламских стран.
Ранее, 15 марта, хуситы пригрозили закрыть для США и Израиля Баб-эль-Мандебский пролив, ведущий в Красное море. Хуситы регулярно атакуют торговые суда в проливе и берут взятки за проход через него. Само движение отрицает факт взяточничества.
Йеменские хуситы-повстанцы — вооруженные формирования религиозно-политического движения в Йеменской Республике, которое официально называется «Ансар Аллах» или «сподвижники Аллаха». Хуситы пользуются неофициальной поддержкой Ирана, получая от Тегерана вооружение. Иран использует Йемен в качестве площадки для прокси-войны против Саудовской Аравии, что позволяет Тегерану оказывать давление на Эр-Рияд без прямого вмешательства.
Оставайтесь на связи с РБК в Mах.