УФСБ: в ДНР уничтожают 90% дронов типа FP-1 и FP-2

ДОНЕЦК, 31 марта. /ТАСС/. Система борьбы с БПЛА «Купол Донбасса» уничтожает 90% запущенных по территории ДНР беспилотников типа FP-1 и FP-2. Об этом на посвященной премьере сериала «Центурия» выставке сбитого и трофейного вооружения рассказал ТАСС представитель системы «Купол Донбасса» УФСБ России по ДНР.
«На данный момент противодействие этим беспилотникам FP-1 и FP-2 составляет примерно 90%. То есть 90% БПЛА до своих целей не долетают», — рассказал спикер.
Он подчеркнул, что сбитые беспилотники со временем пополняют коллекции выставочных экспозиций региона.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше