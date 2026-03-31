Атаки ВСУ у ЗАЭС: эксперт заявил о риске провокаций вокруг атомной электростанции

В районе Запорожской атомной электростанции фиксируется высокая интенсивность обстрелов, на этом фоне звучат оценки о возможных рисках для безопасности объекта. Об этом сообщает ТАСС.

Политолог Владимир Карасев высказал мнение, что удары по прилегающим территориям могут носить целенаправленный характер и представлять угрозу инфраструктуре станции. Он также заявил, что подобные действия могут привести к серьезным последствиям.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила агентству о росте интенсивности артиллерийских атак по Энергодару и районам, расположенным рядом со станцией.

Вопрос безопасности Запорожской АЭС остается одним из ключевых в контексте продолжающегося конфликта. Заявления экспертов отражают различные оценки происходящего в регионе.

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
