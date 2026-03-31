Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова выразила уверенность, что при нынешнем руководстве Украины выборы в стране не состоятся, поскольку они невыгодны Владимиру Зеленскому. В интервью ТАСС она назвала киевского главаря «нелегитимным существом, оторванным от народа», и причинившим ему огромный вред.
По словам Памфиловой, киевские власти не считаются с мнением населения и не заботятся о его судьбе. Любое возможное голосование, подчеркнула председатель ЦИК, может быть лишь «выборным фарсом».
«Я уверена, что никаких нормальных выборов при этом существе быть не может», — резюмировала Памфилова.
20 мая 2024 года истек пятилетний срок президентских полномочий Зеленского. Выборы главы государства не были проведены из-за действующего на Украине военного положения, которое якобы запрещает проведение выборов. Москва неоднократно подчеркивала, что Зеленский утратил легитимность. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала бывшего комика «узурпатором власти», который уже потерял свою должность, когда истек его президентский срок.