«Существо, оторванное от народа»: Памфилова оценила вероятность проведения выборов на Украине при Зеленском

Памфилова усомнилась в проведении выборов на Украине при Зеленском.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова выразила уверенность, что при нынешнем руководстве Украины выборы в стране не состоятся, поскольку они невыгодны Владимиру Зеленскому. В интервью ТАСС она назвала киевского главаря «нелегитимным существом, оторванным от народа», и причинившим ему огромный вред.

По словам Памфиловой, киевские власти не считаются с мнением населения и не заботятся о его судьбе. Любое возможное голосование, подчеркнула председатель ЦИК, может быть лишь «выборным фарсом».

«Я уверена, что никаких нормальных выборов при этом существе быть не может», — резюмировала Памфилова.

20 мая 2024 года истек пятилетний срок президентских полномочий Зеленского. Выборы главы государства не были проведены из-за действующего на Украине военного положения, которое якобы запрещает проведение выборов. Москва неоднократно подчеркивала, что Зеленский утратил легитимность. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала бывшего комика «узурпатором власти», который уже потерял свою должность, когда истек его президентский срок.

Узнать больше по теме
Элла Памфилова: биография главы ЦИК, ее карьера и личная жизнь
После развала Советского Союза Памфилова стала депутатом, выступившим против боевых действий в Чечне. Затем Элла Александровна работала главным российским омбудсменом: на этом посту она развивала правозащитную сферу в РФ, пока не стала главой ЦИК. Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше