В МИД назвали условие для новых поставок российской нефти: что нельзя делать

Россия прекратит поставки нефти в страны, поддерживающие ценовой потолок на российское сырье. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко в интервью газете «Известия».
По словам дипломата, текущая ситуация на мировых энергетических рынках остаётся нестабильной: наблюдаются высокая волатильность, дефицит ресурсов и рост цен. На этом фоне участие отдельных стран в механизме ценового потолка он назвал «антирыночной мерой», нарушающей сложившиеся цепочки поставок.
«Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие эту провокационную затею», — подчеркнул Руденко, отдельно отметив, что правительство Японии связано соответствующими обязательствами.
При этом он добавил, что обращения иностранных государств по вопросам поставок будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Ключевыми факторами при принятии решений станут состояние двусторонних отношений и защита национальных экономических интересов России.
Напомнил, что с 1 февраля 2026 года Совет Европы официально утвердил очередное понижение предельной цены на российскую нефть. Согласно введенным правилам, максимальный уровень составляет 44,1 доллара за баррель.
Тем временем цены на нефть Brent с поставкой в июне резко выросли до более чем 115 долларов за баррель на бирже ICE ночью 30 марта, увеличившись на 2,7%. Ранее подобные цены были зафиксированы 19 марта. Все происходит на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Многие эксперты говорят, что из-за войны с Ираном европейские власти могут столкнуться с нехваткой топлива в апреле. Глава Shell Ваэль Саван предупредил, что дефицит нефти и газа может распространиться на Запад. Он отметил, что правительствам ЕС, вероятно, придется ограничить спрос на энергоносители.
Как писал сайт KP.RU, немногим ранее стало известно, что Брюссель передумал вводить полное эмбарго на импорт российской нефти на фоне войны США и Израиля против Ирана. Раскол в позициях европейских стран, а также дестабилизация на Ближнем Востоке вынудили Евросоюз отказаться от «мазохистского запрета», резюмировало издание.