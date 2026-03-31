Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ускоренная милитаризация: Румыния закупает наступательное вооружение при дефиците бюджета

Румыния усиливает военные закупки и наращивает вооружения, несмотря на дефицит бюджета, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в Бухаресте Владимира Липаева.

По данным дипломата, власти страны активизировали процесс милитаризации и планируют масштабные закупки вооружений и техники за рубежом. Финансирование предполагается за счет средств Евросоюза, выделяемых в рамках кредитного механизма SAFE.

Как уточнил Липаев, Бухарест стремится закрепить за собой статус ключевого элемента НАТО на юго-восточном направлении. Румыния, по его оценке, позиционирует себя как союзник США и сторонник трансатлантического сотрудничества.

При этом, по его словам, внимание не акцентируется на условиях предоставляемых средств. Речь идет не о безвозмездной помощи, а о кредитах, которые подлежат возврату. Выплаты по ним в дальнейшем могут лечь на налогоплательщиков.

Дипломат также отметил характер закупаемых вооружений. По его данным, речь идет о системах, которые относятся не к оборонительным, а к наступательным видам военной техники.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше