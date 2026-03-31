Ускоренная милитаризация: Румыния закупает наступательное вооружение при дефиците бюджета

Румыния усиливает военные закупки и наращивает вооружения, несмотря на дефицит бюджета, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в Бухаресте Владимира Липаева.
По данным дипломата, власти страны активизировали процесс милитаризации и планируют масштабные закупки вооружений и техники за рубежом. Финансирование предполагается за счет средств Евросоюза, выделяемых в рамках кредитного механизма SAFE.
При этом, по его словам, внимание не акцентируется на условиях предоставляемых средств. Речь идет не о безвозмездной помощи, а о кредитах, которые подлежат возврату. Выплаты по ним в дальнейшем могут лечь на налогоплательщиков.
Дипломат также отметил характер закупаемых вооружений. По его данным, речь идет о системах, которые относятся не к оборонительным, а к наступательным видам военной техники.
