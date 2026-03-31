12-е заявление за месяц: Трамп вновь заявил о скором завершении операции против Ирана

По данным издания, с начала марта американский лидер уже не менее 12 раз публично говорил о возможном окончании боевых действий. Операция продолжается пятую неделю, что соответствует ранее озвученному сроку — около четырех-пяти недель.
При этом, как отмечает Axios, риторика американских властей остается неоднозначной. Белый дом, по оценке портала, пытается убедить общественность в том, что конфликт не перейдет в затяжную фазу.
На фоне этих заявлений продолжается наращивание военного присутствия. Численность военнослужащих США на Ближнем Востоке превысила 50 тысяч человек. По мнению издания, это может затруднить быстрое завершение операции.
Боевые действия начались 28 февраля. США совместно с Израилем нанесли удары по территории Ирана. Под атаки попали крупнейшие города, включая Тегеран.
В ответ Корпус стражей исламской революции заявил о проведении масштабной операции против Израиля. Также удары были нанесены по американским военным объектам в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Иранские власти ввели ограничения на проход судов через Ормузский пролив. Запрет коснулся судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими военные действия. В ходе конфликта фиксировались атаки на танкеры, проходившие через пролив без разрешения Тегерана.
25 марта министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил о частичном смягчении режима. По его данным, проход через Ормузский пролив разрешен для дружественных стран, включая Россию, Индию, Ирак, Китай и Пакистан.
