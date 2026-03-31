Мирошник: жертвами атак ВСУ за неделю стали 20 мирных жителей России

За неделю с 23 по 29 марта жертвами атак Вооружённых сил Украины стали 20 мирных жителей России, в том числе один ребёнок, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Кроме того, 137 человек получили ранения, включая троих несовершеннолетних.
Как говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости, по гражданским объектам на территории России за это время ВСУ выпустили не менее 3933 боеприпасов.
Ранее дипломат сообщил, что до 80% от общего количества мирных граждан, получивших ранения из-за действий ВСУ, пострадали в результате БПЛА-атак.