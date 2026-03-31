Президент России удостоил наград шестерых жителей Башкирии

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами жителей республики.
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу орденом Дружбы награжден Вячеслав Кожевников. Он занимает должности генерального директора ПАО «Форвард Энерго» и заместителя главного инженера — главного энергетика ООО «Башнефть — Добыча».
Сразу несколько медиков региона удостоены почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Высокую награду получили:
— Жанна Валеева — заместитель главного врача уфимской детской больницы № 17;
— Вера Дмитриева — заведующая отделением Белорецкой ЦРКБ;
— Аяз Камалов — главный врач Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф;
— Петр Рабухин — заведующий отделением РКБ имени Гумера Куватова.
Кроме того, за заслуги в развитии железнодорожного транспорта президент отметил медалью Рината Кунакбаева.