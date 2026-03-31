Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент России удостоил наград шестерых жителей Башкирии

Шесть жителей Башкирии получили награды от Путина.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами жителей республики.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу орденом Дружбы награжден Вячеслав Кожевников. Он занимает должности генерального директора ПАО «Форвард Энерго» и заместителя главного инженера — главного энергетика ООО «Башнефть — Добыча».

Сразу несколько медиков региона удостоены почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Высокую награду получили:

— Жанна Валеева — заместитель главного врача уфимской детской больницы № 17;

— Вера Дмитриева — заведующая отделением Белорецкой ЦРКБ;

— Аяз Камалов — главный врач Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф;

— Петр Рабухин — заведующий отделением РКБ имени Гумера Куватова.

Кроме того, за заслуги в развитии железнодорожного транспорта президент отметил медалью Рината Кунакбаева.