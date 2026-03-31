ЦИК России заявила о готовности помочь с голосованием украинцев в РФ

Центральная избирательная комиссия России готова содействовать организации голосования граждан Украины, находящихся в РФ, при условии принятия решения о проведении выборов на Украине.

Центральная избирательная комиссия России готова содействовать организации голосования граждан Украины, находящихся в РФ, при условии принятия решения о проведении выборов на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ЦИК Эллу Памфилову.

По ее словам, такая возможность рассматривается только в случае, если решение о выборах будет принято властями Украины и процесс будет ориентирован на прозрачность и учет интересов граждан.

Памфилова уточнила, что при обращении украинской стороны российская избирательная система способна обеспечить участие граждан Украины, находящихся на территории России, в голосовании.

Она также отметила, что у ЦИК России есть опыт организации голосования иностранных граждан в стране.

После развала Советского Союза Памфилова стала депутатом, выступившим против боевых действий в Чечне. Затем Элла Александровна работала главным российским омбудсменом: на этом посту она развивала правозащитную сферу в РФ, пока не стала главой ЦИК. Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше