ЦИК России заявила о готовности помочь с голосованием украинцев в РФ

Центральная избирательная комиссия России готова содействовать организации голосования граждан Украины, находящихся в РФ, при условии принятия решения о проведении выборов на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ЦИК Эллу Памфилову.
По ее словам, такая возможность рассматривается только в случае, если решение о выборах будет принято властями Украины и процесс будет ориентирован на прозрачность и учет интересов граждан.
Памфилова уточнила, что при обращении украинской стороны российская избирательная система способна обеспечить участие граждан Украины, находящихся на территории России, в голосовании.
Она также отметила, что у ЦИК России есть опыт организации голосования иностранных граждан в стране.
