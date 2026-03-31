92 беспилотника за ночь: ПВО России отразила массированную атаку дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны России за ночь перехватили и уничтожили 92 украинских беспилотника самолетного типа над несколькими регионами страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, атака продолжалась с 23:00 мск 30 марта до 07:00 мск 31 марта. Под удар попали территории Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Орловской, Калужской и Тверской областей, а также Московский регион.
В Минобороны уточнили, что все беспилотные летательные аппараты были своевременно обнаружены и уничтожены дежурными средствами ПВО.
Ранее сообщалось о новом типе угроз со стороны Украины. Поводом стали данные об уничтожении 28 марта автономного подводного аппарата ВСУ силами Черноморского флота.
Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов отметил, что применение подводных беспилотников может указывать на формирование нового направления боевых действий.
По его оценке, речь идет о компактных и малозаметных устройствах, обнаружение которых затруднено из-за используемых материалов. Эксперт допустил, что такие системы могут получить массовое распространение.
Степанов также указал, что подобные технологии ранее отрабатывались в рамках учений НАТО и могли использоваться для диверсий на морских коммуникациях.
В качестве возможной зоны активного применения таких аппаратов он назвал акваторию Черного моря. В дальнейшем, по его словам, подобные методы могут быть распространены и на другие направления.
Читайте также: Атаки БПЛА на Брянщину усилились: за неделю пострадали десятки мирных жителей.