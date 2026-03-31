Удары по Ирану: постпред РФ заявил о «законе джунглей», который сильнее права

Ситуация вокруг Ирана демонстрирует, что международное право не всегда определяет ход событий, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По его словам, Международное агентство по атомной энергии не осудило удары по иранским ядерным объектам, нанесенные в июне 2025 года. Дипломат связал это с давлением на Секретариат и государства — участники организации.
Он сообщил, что в сентябре прошлого года на Генеральной конференции МАГАТЭ Иран пытался инициировать резолюцию о недопустимости атак на ядерные объекты, находящиеся под гарантиями агентства. Однако, по его данным, поддержать документ выразили готовность только 17 государств, включая Россию.
Как отметил Ульянов, другие страны отказались от поддержки инициативы. В результате проект не был вынесен на голосование.
Дипломат также заявил, что в текущих условиях силовые методы («закон джунглей») нередко оказываются определяющими.
Иран в ответ проводит удары по военным целям на территории Израиля, а также по объектам США на Ближнем Востоке.
