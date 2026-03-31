«Единая Россия» провела турнир «Шахматная смена — 2026» в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Региональный отборочный турнир Всероссийского детского кубка С. А. Карякина «Шахматная смена-2026» прошёл на площадке школы шахмат «Вертикаль».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Региональный отборочный турнир Всероссийского детского кубка С. А. Карякина «Шахматная смена-2026» прошёл на площадке школы шахмат «Вертикаль».

Перед началом турнира с видеообращением выступил член Совета Федерации, гроссмейстер Сергей Карякин:

«Радует, что интерес к состязаниям растет, с каждым годом в отборочных соревнованиях участвует всё больше ребят. Самое главное — у детей есть стимул: возможность отобраться на шахматные смены в детские центры, которые смогут подарить незабываемые впечатления. Желаю участникам турнира получить удовольствие от игры. Всем удачи, успехов и победы!».

Соревнования проводились по швейцарской системе с контролем времени по три минуты и добавлением двух секунд на каждый ход до конца партии каждому партнеру. Победителей и призеров определили по наибольшему числу набранных очков. По итогам игры первое место занял Дмитрий Лебедев, второе — Тимур Затопляев, третье — Владимир Полищук. Победителям регионального тура будет предоставлена возможность принять участие в финальном отборе для участия в шахматных сменах в лагерях «Артек», «Орлёнок» и «Смена». Все участники получили дипломы, а победителям так же вручили сертификаты на полет в аэротрубе от партнеров турнира, аэрокомплекса «SkyFly».

Напомним, «Шахматный клуб Сергея Карякина» действует в Красноярском крае на базе штаба общественной поддержки «Единой России». 11 апреля в 15:00 и 25 апреля в 15:00 в штабе пройдут занятия по шахматам для всех желающих.

