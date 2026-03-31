Гуманитарный рейс оказался под ударом: поврежден самолет с медикаментами для Ирана

Иранский гражданский самолет с гуманитарной помощью, поврежденный при ударах США и Израиля, должен был 1 апреля прибыть в Нью-Дели за медикаментами.

Иранский гражданский самолет с гуманитарной помощью, поврежденный при ударах США и Израиля, должен был 1 апреля прибыть в Нью-Дели за медикаментами. Об этом сообщает агентство PTI.

По данным издания, борт авиакомпании Mahan Air готовился к вылету в Индию в рамках гуманитарной миссии. Планировалось, что самолет доставит жизненно важные лекарства для пострадавших в ходе боевых действий.

Ранее Организация гражданской авиации Ирана сообщила, что этот самолет находился в аэропорту Мешхеда, где подвергся ударам. В ведомстве призвали международные структуры дать оценку произошедшему и привлечь виновных к ответственности.

Отмечается, что Индия 18 марта направила в Иран первую партию медикаментов через Иранское общество Красного Полумесяца. Поставка осуществлялась в рамках программы регулярной гуманитарной помощи.

Военные действия в регионе начались 28 февраля. США и Израиль наносят удары по территории Ирана, включая крупные города, в том числе Тегеран.

Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной ответной операции. Удары зафиксированы по целям на территории Израиля, а также по американским военным объектам в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Читайте также: 12-е заявление за месяц: Трамп вновь заявил о скором завершении операции против Ирана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше