Гуманитарный рейс оказался под ударом: поврежден самолет с медикаментами для Ирана

По данным издания, борт авиакомпании Mahan Air готовился к вылету в Индию в рамках гуманитарной миссии. Планировалось, что самолет доставит жизненно важные лекарства для пострадавших в ходе боевых действий.
Ранее Организация гражданской авиации Ирана сообщила, что этот самолет находился в аэропорту Мешхеда, где подвергся ударам. В ведомстве призвали международные структуры дать оценку произошедшему и привлечь виновных к ответственности.
Отмечается, что Индия 18 марта направила в Иран первую партию медикаментов через Иранское общество Красного Полумесяца. Поставка осуществлялась в рамках программы регулярной гуманитарной помощи.
Военные действия в регионе начались 28 февраля. США и Израиль наносят удары по территории Ирана, включая крупные города, в том числе Тегеран.
Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной ответной операции. Удары зафиксированы по целям на территории Израиля, а также по американским военным объектам в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
